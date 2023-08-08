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НовостиПроисшествия8 августа 2023 4:06

В Ижевске нетрезвый водитель легковушки без прав врезался в грузовик

В результате столкновения «Лады» и «МАЗа» в столице Удмуртии пострадал один человек
Екатерина АРДАШЕВА
Машина нарушителя получила серьезные повреждения. Фото: ОГИБДД Управления МВД России по городу Ижевску

Машина нарушителя получила серьезные повреждения. Фото: ОГИБДД Управления МВД России по городу Ижевску

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло в понедельник, 7 августа, на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает ОГИБДД Управления МВД России по городу Ижевску.

Авария случилась напротив дома №108 по улице Бабушкина около 13:00. Водитель автомобиля «Лада Гранта», 61-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «МАЗ», которым управлял 40-летний мужчина.

Водитель легковушки получил травмы. Отмечается, что у него наблюдались признаки опьянения, однако мужчина отказался от прохождения освидетельствования. Также выяснилось, что ранее этого гражданина лишили права управления транспортными средствами. В связи с этим проводится проверка, не исключено, что в отношении нарушителя будет заведено уголовное дело.

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