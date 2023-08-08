Производителям беспилотников в Удмуртии разрешили их использование

Запрет на использование БПЛА ввели для обеспечения безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В указ о запрете использования БПЛА на территории Удмуртии внесли изменения. Согласно документу, опубликованному на сайте регионального правительства, запускать беспилотники теперь разрешается и их производителям. Указ вступил в силу 7 августа.

Напомним, использовать БПЛА в Удмуртии запретили 9 марта 2023 года. Это сделали для обеспечения общественной безопасности. Исключения ввели для беспилотных аппаратов, которые используют органы госвласти и подведомственные организации.

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