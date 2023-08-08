Гороскоп на день: 9 августа Ракам не стоит принимать критику близко к сердцу, а Девам – отступать от намеченного курса

Вселенная подаст вам знак Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

Овен

У вас может неожиданно возникнуть множество дел, о которых вы забыли. Будьте морально готовы к тому, что их придется делать второпях. Жизнь – череда мгновений, потому смотрите по сторонам.

Телец

Ваша энергия бьет ключом. Время направить ее в мирное русло на исполнение давних мечтаний. Откройте свое сердце. Счастье так близко. Протяните к нему руку.

Близнецы

Вам может потребоваться немало сил, чтобы суметь принять важное решение. Расставания и встречи в вашей жизни частое явление. Однако есть люди, которых очень больно отпускать. Но чтобы стать свободной личностью, это придется сделать.

Рак

Яркое событие может изменить вашу жизнь. Будьте готовы к тому, что вас будут сравнивать с человеком, что вам неприятен. И к тому, что сравнение будет не в вашу пользу. Как бы вас ни ранили слова собственной семьи, она это забудет. Так стоит ли вам самим забивать голову подобными глупостями?

Лев

Вы безупречны, а ваши речи всегда мудры. Будьте уверены в том, что вы делаете. Вашей внутренней силы более чем достаточно для достижения поставленных перед вами целей.

Дева

Стоит быть осторожнее с финансами. Покупка дорогих устройств может выйти вам боком. Прежде чем что-то выбрать, внимательно ознакомьтесь с рынком и примите максимально рациональное решение, нужно ли оно вам.

Весы

День подойдет для встреч по поводу смены места работы. Вашу кандидатуру одобрят. У вас появится шанс кардинально изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Скорпион

Чтобы добиться цели, вам предстоит продемонстрировать свою решительность не просто окружающим, а собственной семье. В ваших планах могут сомневаться. И только в ваших интересах принять решение слушать чужие советы или думать своей головой.

Стрелец

Не стоит торопиться жить. Лето от вас никуда не денется. Сегодня хороший день, чтобы заняться своим здоровьем. Сходить на обследование или провести небольшую разминку на свежем воздухе? Тут выбор только за вами.

Козерог

Любые решения, которые вы принимаете, могут стать для вас судьбоносными. Потому следите внимательно за своими словами и мыслями. День выдастся не из легких. Но в его конце вы получите очень важные новости.

Водолей

Открытое сердце позволит вам лучше наладить коммуникацию между собой и вашими любимыми. Однако не стоит подпускать к себе их слишком близко. Уважайте свои личные границы.

Рыбы

У вас будет возможность улучшить свои отношения с окружающими. Будьте внимательны к своим близким и друзьям, и вы увидите, как они ответят вам взаимностью. Тепло вашего сердца растопит любой лед.

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