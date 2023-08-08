19% от общей площади урожая потеряла Удмуртия из-за почвенной засухи

Сейчас уборка кормов для скота проходит в штатном режиме Фото: Константин ИВШИН

Из-за летней засухи Удмуртия потеряла 19% от общей площади урожая. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В зону распространения засухи попали 24 района республики. Суммарная площадь пострадавших посевов составила 142,5 тыс. га, в том числе погибло 14,1 тыс. га кукурузы, рапса, люцерна и клевера. На данный момент уборка кормов для скота проходит в штатном режиме.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов отменил режим чрезвычайной ситуации, который ввели в регионе из-за почвенной засухи. Отметим, что режим ЧС позволил хозяйствам избежать обязательств по возврату денег, которые они получили от государства, в случае, если не получится достигнуть обговоренных ранее показателей.

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