Сквер и скульптура в память о погибших в школе №88 появятся в Ижевске

На территории построят цветник
Фото: Мария Бакланова
В память о погибших в школе №88 на улице Майской в Ижевске откроют сквер. Об этом на странице ВКонтакте сообщил и.о. замглавы администрации города по соцполитике Дмитрий Чистяков.
Сейчас депутаты Гордумы занимаются подготовкой к строительству. Напомним, обсуждение проекта прошло еще в марте этого года. Объект планируют построить «к следующему сентябрю».
В сентябре этого года на территории построят сквер с цветниками, скамейками, памятными табличками с именами погибших и скульптурой. Его благоустроили по инициативе родительского комитета учреждения. Также по просьбе родственников выполняется благоустройство мест захоронений на городских кладбищах. Работы закончат к годовщине страшных событий.
Напомним, 26 сентября 2022 года выпускник школы №88 Артем Казанцев ворвался в учебное заведение и убил 17 человек, в том числе 11 детей. Подробнее о трагедии можно узнать здесь.
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