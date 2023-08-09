Сквер и скульптура в память о погибших в школе №88 появятся в Ижевске

На территории построят цветник Фото: Мария Бакланова

В память о погибших в школе №88 на улице Майской в Ижевске откроют сквер. Об этом на странице ВКонтакте сообщил и.о. замглавы администрации города по соцполитике Дмитрий Чистяков.

Сейчас депутаты Гордумы занимаются подготовкой к строительству. Напомним, обсуждение проекта прошло еще в марте этого года. Объект планируют построить «к следующему сентябрю».

В сентябре этого года на территории построят сквер с цветниками, скамейками, памятными табличками с именами погибших и скульптурой. Его благоустроили по инициативе родительского комитета учреждения. Также по просьбе родственников выполняется благоустройство мест захоронений на городских кладбищах. Работы закончат к годовщине страшных событий.

Напомним, 26 сентября 2022 года выпускник школы №88 Артем Казанцев ворвался в учебное заведение и убил 17 человек, в том числе 11 детей. Подробнее о трагедии можно узнать здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готовность Удмуртии к отопительному периоду превышает 58%

Двух предпринимателей из Ижевска подозревают в вымогательстве 1,3 млн рублей

Система оповещения и КПП появятся во всех школах столицы Удмуртии до 2027 года