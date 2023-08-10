Цены летят вниз: специалисты Удмурстата рассказали об изменениях стоимости продуктов в регионе

Огурцы в Удмуртии за неделю подешевели на 5,50 руб.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В период с 1 по 7 августа в Удмуртии изменились цены на ряд товаров и услуг. Об этом сообщает Удмуртстат.
В основном аналитики зарегистрировали удешевление продуктов. Так за неделю на 64,76 руб. снизилась цена мясных консервов для детского питания, на 18,13 руб. – вареной колбасы и на 19,90 руб. – капусты. Также подешевели огурцы и капуста – на 5,50 руб. и 5,26 руб. соответственно. В то же время на 2,30 руб. подорожала вермишель, на 1,91 руб. – десяток яиц и на 90 коп. – пшеничная мука. Отметим, что специалисты рассматривали среднюю цену за кг товара.
Среди услуг на 2,3% снизилась средняя стоимость отдыха в пансионате. Напомним, ранее «Комсомолка» писала об изменении цен на бензин.
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