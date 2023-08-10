Новые конструкции и тротуары для пешеходов: в Ижевске ремонтируют мост через речку Игерманку

Новый мост сможет выдержать 60 т нагрузки. Фото: Владимир Гуляев

Продолжается ремонт моста через реку Игерманка, который проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил врип главы Ижевска Владимир Гуляев.

На участке появится современный мост длиной 21,6 метра. Благодаря новой конструкции повысится грузоподъемность моста, – новое строение сможет выдерживать 60 тонн нагрузки, при том, что ранее максимум не превышал и 3,5 тонн. На объекте также уложат новый асфальт, а для пешеходов построят тротуары с перилами и барьерами.

Власти планируют сдать объект до декабря 2023 года, а в следующем году – выполнить текущий ремонт подъездной дороги. Напомним, ремонт моста через речку Игерманку начался в мае этого года.

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