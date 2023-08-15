В Ижевске задержали подозреваемого в преступлении по отношению к школьнице

Подозреваемого задержали недалеко от того места, где все произошло Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ижевске задержали Андрея Васильева 1989 года рождения, которого объявили в розыск 14 августа. Он подозревается в особо тяжком преступлении по отношению к несовершеннолетней девочке. Об это сообщает МВД по Удмуртии.

Мужчину задержали в подъезде соседнего дома и доставили в отдел полиции. Напомним, есть предположение, что именно он связан с инцидентом, который произошел с 15-летней девушкой. Школьница пришла в гости к 34-летнему знакомому, но после его домагательств, чтобы избежать изнасилования выпрыгнула из окна 4 этажа. Сейчас она находится в ГКБ № 7 в тяжелом состоянии.

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