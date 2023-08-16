Автоэксперт Цыганов: Причина переноса производства «Ларгуса» в Ижевск заключается в недостатке рабочего персонала на «ВАЗе»

Перенос производства «Ларгусов» в Ижевск планируется завершить во II квартале 2024 года Фото: Мария Бакланова

Известный автоэксперт Сергей Цыганов в своем телеграм-канале прокомментировал перенос производства «Ларгуса» в Ижевск. По его мнению, руководство компании приняло такое решение из-за недостатка персонала.

«Все, кто в Тольятти хочет работать на «ВАЗе» – там уже работают, новых людей взять просто неоткуда. Теперь эту проблему должен решить Ижевск, где, вроде бы, с кадрами получше», – заявил Цыганов.

Сейчас в Тольятти собираются автомобили марки «Лада Веста», которая ранее выпускалась в Ижевске. Напомним, производство приостановили в 2022 году. При этом выпуск «Ларгусов», который производится также в Тольятти, с весны 2024 года начнется в Удмуртии. Но по словам одного из конструкторов «ВАЗа», модификация сборочной линии может быть чревата серьезными последствиями.

«Внедрение кроссовера в задуманный срок – затея рискованная, так как нужно будет заказывать большое количество мощностного оборудования и постов для сварки узлов основания кузова. Это неизбежно будет сопряжено с уменьшением уровня автоматизации сварки на первой линии», – заявил эксперт.

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