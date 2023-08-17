Собственника нет: В Удмуртии решается, кто должен привести в порядок дачу фабриканта-оружейника Ивана Петрова, где недавно обрушился балкон

Бывшая дача оружейника Петрова. Фото: Ксения Аксенова

На территории вокруг дачи известного производителя оружия Ивана Петрова на Воложке начали проводить работы по вырубке деревьев и разборке зданий бывших корпусов детского пионерлагеря «Салют». Об этом сообщается в группе ВКонтакте «КИК Антей»

Напомним, в начале августа на территории дачи произошло частичное обрушение смотровой башни-ротонды. Более подробную информацию можно найти по ссылке.

На территории, где находится дача оружейника Петрова, начались работы. Фото: @antey18

Отвечая на запрос «Комсомолки», представители Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии подтвердили разрушение дачи. Специалисты также отметили, что, несмотря на историческую значимость дачи, она пока не внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) России.

Ответственность за состояние здания лежит на ее владельце, который, кстати, на данный момент отсутствует. Сейчас ведутся переговоры о заключении контракта на проведение государственной историко-культурной экспертизы. После ее завершения усадьбу можно будет официально признать объектом культурного наследия.

На участке начали спиливать деревья. Фото: @antey18

«Рассматриваемое здание, расположенное на территории бывшего пионерского лагеря «Салют», ранее входило в имущество пионерского лагеря и было передано на баланс АО «Опытный завод вакуумно-электронного машиностроения» (АО «03 ВЭМ») в рамках процесса приватизации», – прокомментировали в Агентстве.

После запроса «Комсомолки», сотрудники Агентства оперативно выехали на место и составили соответствующий акт.

«По факту обрушения конструктивных элементов здания и аварийного состояния объекта готовятся документы в прокуратуру, а также направлено письмо в адрес балансодержателя о необходимости проведения работ по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. №7З-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», – уточнили в Агентстве.

Дополнительную информацию о личности Ивана Петрова и подробности о его даче вы можно узнать в нашем материале.

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