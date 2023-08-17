Один из кандидатов на пост главы Ижевска отказался от участия в конкурсе

На пост главы Ижевска претендуют 19 человек Фото: Диля Ахмадишина

17 августа Михаил Иванов подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса на пост главы Ижевска. Соответствующая информация размещена на сайте администрации столицы Удмуртии.

Отметим, что Иванов подал документы на участие в конкурсе четвертым, это произошло 31 июля. Об экс-кандидате известно, что он родился в 1990 году и является сотрудником компании «Удмуртнефть-Бурение».

Таким образом на 17 августа на пост главы столицы Удмуртии претендуют 19 человек. Ранее «Комсомолка» проанализировала страницы некоторых кандидатов в социальных сетях и рассказала, что известно о каждом из них.

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