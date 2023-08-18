Опасные времяпровождения: школьники чаще всего получают травмы во время катания на велосипедах и самокатах

14% детей обращаются в больницы с травмами, которые они получили во время катания на велосипеде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удмуртия заняла второе место в антирейтинге по травмам школьников, которые они получают во время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба страхового дома ВСК.

Эксперты компании провели анализ среди школьников в возрасте от 6 до 17 лет. По статистике 14% детей обращаются в больницы с травмами, которые они получили во время катания на велосипеде. Еще 11% – во время игры в футбол и 9% – во время поездок на самокатах. Меньше всего травм (менее 2%) школьники получают в летних лагерях и аквапарках.

12% страховых случаев среди травм школьников происходят в Удмуртии, это второе место в антирейтинге. Золото получила Москва (25%), а бронзу – Челябинская область (7%).

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