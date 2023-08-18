Окна дома на улице Ленина в Ижевске заложили кирпичом для защиты от вандалов

Окна аварийного дома в Ижевске закладывают кирпичом. Фото: @zlou18

Жители Ижевска заметили, как окна первого этажа в аварийном доме по адресу улица Ленина, 9 начали закладывать кирпичом. Ожидаемо горожане возмутились, – дом обещали расселить и снести еще в 2022 году.

В ответ на запрос редакции «Комсомолки» в администрации столицы Удмуртии объяснили, что перекрытие прохода в здание было вынужденной необходимостью. Окна дома закладывают кирпичом для того, чтобы вандалы не смогли проникнуть в него. Власти города утверждают, что это поможет исключить «возможность совершения правонарушения в помещениях, в том числе лицами, имеющими террористические намерения».

Также в администрации отметили, что на данный момент из 80 квартир дома расселено уже 76. О том, почему аварийный дом до сих пор не расселили «Комсомолка» писала здесь.

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