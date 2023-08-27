Высокая пожароопасность сохраняется в лесах Удмуртии

Жителям Удмуртии стоит воздержаться от приготовлении пищи на открытом огне Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов. Об это сообщает пресс-служба администрации Ижевска, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.

Жителям региона напоминают об особом противопожарном режиме, который действует на территории республики. В этот период запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне не только в лесах, но и на территории населенных пунктов. Нарушителям грозит административная ответственность и штрафы в размере от 2 до 400 тысяч рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасли кошку, котят и собаку: хлопок произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора

Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии