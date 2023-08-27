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НовостиОбщество27 августа 2023 9:47

Высокая пожароопасность сохраняется в лесах Удмуртии

Жителям Ижевска стоит воздержаться от разведения костров на природе
Дана Солнцева
Жителям Удмуртии стоит воздержаться от приготовлении пищи на открытом огне

Жителям Удмуртии стоит воздержаться от приготовлении пищи на открытом огне

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов. Об это сообщает пресс-служба администрации Ижевска, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.

Жителям региона напоминают об особом противопожарном режиме, который действует на территории республики. В этот период запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне не только в лесах, но и на территории населенных пунктов. Нарушителям грозит административная ответственность и штрафы в размере от 2 до 400 тысяч рублей.

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