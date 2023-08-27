Высокая пожароопасность сохраняется в лесах Удмуртии

Жителям Удмуртии стоит воздержаться от приготовлении пищи на открытом огне
Фото: Диля Ахмадишина
В Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов. Об это сообщает пресс-служба администрации Ижевска, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.
Жителям региона напоминают об особом противопожарном режиме, который действует на территории республики. В этот период запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне не только в лесах, но и на территории населенных пунктов. Нарушителям грозит административная ответственность и штрафы в размере от 2 до 400 тысяч рублей.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Спасли кошку, котят и собаку: хлопок произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске
Увел машину, но не прокатился: житель Удмуртии дотолкал чужую машину до соседнего двора
Подозреваемого в поджоге иномарки задержали в Удмуртии