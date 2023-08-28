Усиление северного ветра прогнозируют в Удмуртии 29 августа

Ветер ожидается в Ижевске 29 августа. Фото: elements.envato.com

29 августа в Ижевске ожидается усиление северного ветра до 15–17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Есть риски обрыва линий электропередач, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, отключения электроподстанций.

Ранее «Комсомолка» писала о погоде в сентябре.

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