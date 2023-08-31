Страсти по подземке: почему переход у УдГУ опять не смогли отремонтировать и как с ним лучше поступить

Почему опять не отремонтировали подземный переход у УдГУ? Фото: Мария Бакланова

Если в Средневековье слагали саги о королях и славных сражениях, то в наше время можно писать оды о подземном переходе около УдГУ. Точнее, о попытках его отремонтировать. Не смогли уже второй раз: по заявлениям властей, опять подвел подрядчик. В прошлом году история была такой же.

«Комсомолка» узнала у жителей города и экспертов, что они думают по этому поводу. А также узнала у администрации города, что же в этот раз пошло не так.

«Мне сейчас больше нравится сверху ходить с коляской»

Конец лета. Учебный год еще не начался, студентов мало, но даже в середине буднего дня на Удмуртской довольно оживленно. Дорогу рядом со злополучной подземкой по светофору пересекают местные жители, которые спешат по делам, молодежь, которая уже начинает забегать в университет, и даже туристы.

Подземный переход возвышается уродливой бетонной конструкцией. Валяется груда песка, мусор. У зоны неудавшейся стройки – ограждения и ленты. Впрочем, одного взгляда внутрь достаточно, чтобы дальше уже не спускаться: ступеней нет, темно и неуютно.

Так выглядит переход внутри Фото: Мария Бакланова

Мы поговорили с пешеходами и узнали, что одни скучают по временам, когда был переход, другие – предпочитает новые реалии.

«Там зимой неудобно ходить, там постоянно скользко. Проще закопать (подземку – прим. ред.) и оставить пешеходный переход. Там еще много алкашей бывает всяких, наркоманы... Мне кажется, проще будет оставить пешеходный переход – и все», – высказалась студентка УдГУ Евгения.

«Переход неприятно пах, страшный такой достаточно. Но мне сейчас больше нравится сверху ходить с коляской, потому что, как правило, по лестницам очень плохие пандусы», – говорит молодая мама Светлана.

Так выглядел подземный переход в 2022 году Фото: Мария Бакланова

Местный житель Анатолий считает наоборот: подземный переход был бы гораздо безопаснее. Но состояние в последние годы, признает он, было ужасным.

Закопать или оставить?

Вопрос о будущем перехода дискуссионный. Его задавали кандидатам на пост главы Ижевска во время дебатов, которые проходили в Centre digital & media. Большая часть участников предлагала решить проблему с переходом с помощью бизнеса: предоставить им площади для торговли и возложить обязанности по благоустройству.

Есть ощущение, что строители постепенно доламывают переход, но не ремонтируют Фото: Мария Бакланова

Но, как верно отметил финалист конкурса, председатель Общественной палаты города Александр Бадица, власти уже пытались идти по такому пути, но безуспешно.

«У нас в городе семь подземных переходов, и во всех не очень дела на самом деле идут. Давайте соберемся и подумаем, что с ними делать в принципе, с проектами этих переходов, а заживет ли там бизнес, чтобы их содержать. Либо давайте примем для себя решение: сколько нам нужно все-таки городских денег, чтобы это была интересная и комфортная история. Второе: я бы вообще посмотрел на ситуацию с точки зрения современных градостроительных историй и урбанизма. Это прошлый век. Подземные переходы надо закрывать. Другой вопрос – как найти решение в тех гор

Внутри все разрушено Фото: Мария Бакланова

одских районах, где без них нельзя», – высказался во время дебатов Александр Бадица.

С этим категорически не согласен Валерий Кулагин, доцент кафедры тепловых двигателей и установок ИжГТУ. Он считает, что закрытие подземного перехода противоречит федеральному закону, по которому нужно увеличивать безопасность дорожного движения.

«На Удмуртской шесть полос движения. Это потенциально создает множество конфликтных точек, соответственно, риски ДТП. По всем правилам транспортные потоки нужно разделять в пространстве и времени, а закапывание перехода этому противоречит», – считает эксперт.

Внутри еще остались следы недавнего пребывания рабочих Фото: Мария Бакланова

Власти Ижевска тоже не считают разумной идею перекрывать подземный переход и оставлять светофор. Собственно, именно так сейчас и работает схема. В ответ на запрос «Комсомолки» в администрации города пояснили, что улица Удмуртская – одна из самых загруженных, вдобавок по ней ходит общественный транспорт. Так что замена подземного перехода на наземный выглядит нецелесообразно.

Еще одна причина, по которой власти города не видят смысла оставлять светофор, выглядит довольно иронично – в пешей доступности от «зебры» находится еще один переход. И под ним подразумевается та самая подземка, которую никак не могут отремонтировать.

Подрядчики подводят один за другим

Как верно отметил Александр Бадица, сначала проблему переходов в Ижевске пытались решить за счет бизнеса. Город предоставляет площади под торговлю, предприниматели – содержат подземки в хорошем состоянии. В УдГУ раньше бизнес присутствовал как раз на таких условиях. Вот только договор с ларьками расторгли еще в 2019 году, потому что содержанием подземки никто в итоге не занимался. После этого она стала приходить в упадок: стало темно, страшно и грязно.

Так выглядел подземный переход, пока там еще были ларьки. Кадр сделан в 2019 году Фото: Диля Ахмадишина

В прошлом году дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки: начался долгожданный ремонт. Планировалось делать его поэтапно и по очереди перекрывать части подземки. Тогда глава Удмуртии Александр Бречалов призвал чиновников приложить все усилия, чтобы открыть переход как можно быстрее.

В прошлом году хотя бы оставили открытой одну часть перехода Фото: Мария Бакланова

Однако процесс внезапно сорвался. Осенью 2022 года сроки перенесли на 2023 год. Вину свалили на подрядчиков, которые не продумали в проектно-сметной документации, как организовать ливневку. Впрочем, глава Удмуртии Александр Бречалов перекладывать ответственность не захотел.

В этом году контракт заключили с казанской компанией. Как сообщили в ответ на запрос «Комсомолки» в администрации города, подрядчик поздно зашел на объект.

«Подрядчиком была озвучена готовность выйти на работы уже 1 апреля 2023 года и закончить все работы до 31 июля 2023 года. <…> Подрядчик не приступил к работам ни 1 апреля, как обещал, ни 15 апреля – срок начала работ по контракту. Причины назывались самые разные – от пьянства рабочих до невозможности покупки указанных в контракте ограждений», – сообщили нам в администрации города.

В мае организация зашла на объект. Затеплилась надежда Фото: Анастасия Захарова

Подрядчику дали аванс – почти 6 млн рублей, но начислили пени – более 119 тысяч рублей. На объект он зашел 10 мая.

Есть у администрации города и другие претензии к подрядчику:

- должен был еженедельно отчитываться – он этого не делал (и получил штраф почти в 1 млн рублей);

- отставал от графика (из-за этого полностью перекрыли переход и включили светофор);

- 13 июля остановил работы и отозвал рабочих.

При этом организация потребовала увеличить и стоимость контракта, и сроки выполнения работ.

«С начала июля, осознавая всю значимость перехода для города и сложности, с которыми город столкнулся бы при расторжении контракта, подрядчик начал настаивать на увеличении цены контракта на 100%, не предоставляя обоснование такого увеличения, и продлить сроки проведения работ до конца 2023 года», – рассказали в администрации города.

Компании направили уведомление о расторжении контракта. Ее готовятся внести в список недобросовестных.

«Комсомолка» пыталась связаться с подрядчиком по номеру телефона, который указан в сети, однако он недоступен.

Тем временем, власти Ижевска объявили торги на ремонт подземного перехода на перекрестке ул. Кирова и Горького и готовятся к проведению новых торгов по ремонту подземки возле УдГУ. Надеемся, третья попытка привести уже исстрадавшийся от недобросовестных подрядчиков подземный переход в порядок окажется удачной.

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