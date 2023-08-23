Торги на ремонт перехода на перекрестке ул. Кирова и Горького объявили в Ижевске

Подземный перехход на перекрестке ул. Кирова и Горького находится в неудовлетворителньом состоянии Фото: Мария Бакланова

В Ижевске объявили торги на капремонт подземного перехода на перекрестке ул. Кирова и Горького. На эту информацию обратил внимание телеграм-канал LIFE 18.

Начальная цена – более 31 млн рублей. Подать заявки на участие можно до 29 августа.

Недавно в очередной раз не получилось отремонтировать подземный переход около УдГУ. Процесс начали еще в 2022 году и обещали доделать к началу прошлого учебного года. Но подрядчик не предусмотрел ливневку, и с ним расторгли контракт. При этом свободной осталась только половина перехода.

В этом году начали процесс с новым подрядчиком. Но власти не устроил срыв сроков, и контракт с ним расторгли. Организацию собираются внести в реестр недобросовестных поставщиков.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Раньше производили целебное пиво, а теперь отдали компании по перевозкам: история завода Бодалева в Ижевске

В Удмуртии опровергли информацию о случаях заражения сибирской язвой

Фотофакт: как выглядит во время ремонта Березовая роща в Ижевске