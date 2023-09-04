Возрождение славных традиций: 5 фото с награждения и проведения «Ижевской регаты»

В соревновании приняли участие 23 команды. Фото: udmurt.ru

3 сентября в Ижевске завершился Второй Кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» (6+). Победителей соревнований наградил глава республики Александр Бречалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя Удмуртии, ранее Ижевск уже был столицей парусного спорта, и то, что происходит сейчас – это возрождение славных традиций.

«Потрясающие эмоции. Я ничего в этом виде спорта не понимал до прошлого года, но чувствую, что затягивает. Всех хочу поблагодарить, поздравить», – сказала глава.

Победителей наградил глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: udmurt.ru

Напомним, соревнования начались 1 сентября. В гонках приняли участие 23 команды из разных городов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и т.д. Отмечается также, что 16 из представленных коллективов были собраны в Удмуртии.

Некоторые команды приезжают на «Ижевскую регату» уже во второй раз. Фото: udmurt.ru

Для профессионалов и любителей на гонках проводили отдельные зачеты. Также две команды состояли целиком из девушек.

Соревнования проходили в течение трех дней. Фото: udmurt.ru

Победителем соревнований стала команда из Екатеринбурга «4 капитана». Спортсмены участвовали в гонках и в предыдущем году, в тот раз команда заняла второе место.

«Мы очень рады победе. В этом году солнечно, жарко, но, к сожалению, ветра поменьше было. На тренировках хороший, а на гонках слабый и направление менялось. А когда ветер очень сильно меняется, сложно угадать, откуда он подует. Организаторы молодцы: провели 21 гонку за такой короткий промежуток времени», – рассказал капитан команды-победителя Сергей Мусикин.

Серебро общего зачета завоевала команда ALGA SAILING, а бронзу – команда HUGO. В любительском зачете первое место получила команда «Легенда 32», второе – «Костры рябин» и третье – «Криотехника».

16 команд-участников представляли Удмуртию. Фото: udmurt.ru

За все три дня соревнований на набережной городского пруда собралось более 3,5 тыс. человек. Желающие приходили поболеть за спортсменов и принять участие в мастер-классах.

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