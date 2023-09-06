На пост и.о. замглавы администрации Ижевска по соцполитике назначена Наталья Гвоздкова

Гвоздкова приступила к новым обязанностям 6 сентября. Фото: @id554828991

Наталья Гвоздкова назначена исполняющей полномочия замглавы администрации Ижевска по социальной политике. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что за политиком сохраняется ее должность и.о. начальника управления образования администрации столицы Удмуртии. К новым обязанностям Гвоздкова приступила 6 сентября.

Отметим, что ранее этот пост занимал Дмитрий Чистяков, который 5 сентября был избран новым мэром Ижевска. О том, как проходили выборы «Комсомолка» писала здесь.

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