Как выбирали Дмитрия Чистякова на пост главы Ижевска: трогательная речь о рябине и практически единогласная поддержка

Главой Ижевска стал Дмитрий Чистяков. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске 5 сентября на заседании Гордумы выбрали нового главу города. Им стал Дмитрий Чистяков, кототрый ранее исполнял обязанности замглавы города по социальной политике. Его основным конкурентом стал главный редактор журнала «Деловая репутация» и председатель Общественной палаты города Александр Бадица.

Выборы оказались яркими: звучали неоднозначные предложения и были интерсные высказывания и жесты. КП – Ижевск рассказывает о самом интересном.

Потребовать открытого расследования

Заседание городской думы началось с выступления главы Удмуртии Александра Бречалова. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Выборы главы Ижевска назначили из-за печальной судьбы предыдущего руководителя: Олег Бекмеметьев сначала ушел в отставку, а потом на него завели уголовное дело.

Заседание Гордумы началось с выступления главы Удмуртии Александра Бречалова, который высказался по поводу бывшего градоначальника: поблагодарил за работу, отметил, что многое изменилось к лучшему, и что должность у него была «расстрельная».

«Хочу начать со слов благодарности Бекмеметьеву. Коллеги, Фарит Ильдусович, вы в стороне-то не стойте. Мы никогда не выгораживали тех, кто преступил закон. Но надо и понимать, что изменилось. Просьба: у вас все полномочия, чтобы требовать максимально открытого расследования», – высказался глава Удмуртии.

Председатель Гордумы Фарит Губаев пообещал позаботиться об этом.

Александр Бречалов добавил, что будущему главе нужно навести порядок в городском хозяйстве: город грязный. После выступления он покинул заседание.

Не брать пример с Парижа

Александр Бадица во время презентации своей программы. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Первым свою программу перед депутатами защищал Александр Бадица, председатель Общественной палаты города. Его посыл – развивать Ижевск так, чтобы в нем жили люди, которые генерируют идеи. Для этого планируется развивать городскую среду, чтобы было комфортно людям, создать агломерацию с Завьяловским районом, помогать бизнесу за счет различных нетворкингов.

Упор Александр Бадица сделал на развитие общественного транспорта: по его мнению, горожанам должно быть комфортнее пользоваться им, а не автомобилями. Поэтому Общественная палата когда-то поддержала проект платных парковок (хотя признала, что хорошая идея реализуется не так качественно, как хотелось бы). Развивать транспорт он предложил с помощью участия в федеральных программах по обновлению подвижного состава и инфраструктуры, заняться остановками. Важно поощрять людей ходить или передвигаться на велосипедах: продолжать программу «Пешеходный Ижевск», но дополнить ее строительством велодорожек. В качестве плохого примера он привел Париж, где недавно полностью запретили электросамокаты.

«Молодежным парламентом уже предложен проект по повышению безопасности и улучшению велоинфраструктуры в Ижевске. Я очень надеюсь, что по примеру Парижа мы не пойдем», – высказался кандидат.

Александр Бадица намерен:

- разработать новый генплан;

- уйти от частной застройки и СНТ в центре города;

- приводить в порядок зеленые насаждения (для этого уже существует проект «Зеленый код»);

- поощрять создание граффити;

- сделать открытыми школьные стадионы для всех, но не в ущерб безопасности;

- развивать науку.

Особый акцент кандидат сделал на взаимодействии с общественниками. Он называет своей командой всех горожан, и политику намеревался сделать максимально открытой.

Подарить рябину маме

Дмитрий Чистяков на защите. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Дмитрий Чистяков ранее курировал социальную политику в качестве заместителя главы администрации Ижевска. В своем выступлении он начал с «козырей» – рассказал, чего добился социальный блок под его руководством: строительство новых школ и детских садов, проект «Большой ремонт» по социальным объектам. Увы, о безопасности школ не прозвучало ни слова: а ведь в трагедии, которая случилась в прошлом году в школе №88, виноваты в том числе чиновники.

В программе теперь уже глава города сделал упор на образование. По его мнению, необходимо воспитывать детей в духе патриотизма: проводить встречи с ветеранами, ответственно подойти к предмету «Основы безопасности и защита родины». Особый акцент он сделал на поддержке участников СВО и их реабилитации, в том числе психологической.

Из других планов:

- полностью привести в порядок остановки в течение трех лет;

- развивать инфраструктуру для велосипедов;

- развивать инфраструктуру для домашних питомцев;

- развивать проект «Зеленый код» и вернуть конкурс «Ижевск – цветущий город»;

- строить жилье с комплексным подходом;

- отдать 100% сетей в концессию против нынешних 65%;

- для восстановления исторических зданий разработать инвестиционные пакеты.

Конечно же, не обошлось без праздников: по мнению Дмитрия Чистякова, их нужно больше. Требуется развивать и туристические маршруты, играть в хоккей на валенках, проводить бесплатные экскурсии по городу, устраивать летние фестивали.

В конце выступления Дмитрий Чистяков подарил маме рябиновый букет. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В конце выступления Дмитрий Чистяков произнес трогательную речь о дереве, которое изображено на гербе города – рябине.

«Рябина – самое красивое дерево, на мой взгляд, потому что это дерево нашей родины. И рябина прекрасна лишь тогда, когда каждая ягода горит красным цветом, и нет пустот и ягод другого цвета. И я уверен, что так и город. Если сердце каждого жителя города Ижевска будет гореть огнем и желанием сделать наш город лучше, тогда наш город станет самым прекрасным городом на Земле, таким же, как это замечательное дерево», – высказался кандидат. А потом вручил рябиновый букет своей маме, которая пришла на заседание поддержать сына.

Что дальше?

Дмитрия Чистякова поддержал 31 депутат, Александра Бадицу – только один. Впрочем, последний не расстраивается: главное, что получилось донести свои мысли по развитию города на новый уровень. И депутаты Гордумы решили взять на заметку некоторые идеи.

Главу города избрали на два года. Начнется работа с совещаний, в том числе на тему, как сделать Ижевск опрятнее. Также новый глава намеревался провести ревизию всех процессов и даже иначе построить работу администрации города.

«Перед нами стоит задача сделать так, чтобы в городе не осталось ни одного квадратного метра незакрепленной земли. Земля перед магазинами, земля перед офисами – это все должно стать ответственностью тех людей, которые у нас работают. И если все полотно города Ижевска будет распределено, город станет чище. А мы как муниципалитет должны помогать бизнесу в реализации этих задач. Это работа, которая будет проводиться в ближайшие дни уже», – высказался Дмитрий Чистяков.

Каким станет Ижевск под его руководством – покажет время.

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