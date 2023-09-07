Подрядчик не успел отремонтировать остановку «Магазин «Океан» в Ижевске в срок

Сроки окончания ремонта не сообщаются
Фото: Мария Бакланова
Подрядчик, который занимается ремонтом остановки «Магазин «Океан» в Ижевске, не успевает закончить работы в срок. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Напомним, ранее сообщалась, что трамвайные посадочные площадки у «Океана» отремонтируют в период с 5 по 7 сентября. При этом 7 сентября остановки должны были вновь заработать. Однако из-за проблем с задержками в работе подрядчика сроки ремонта продляются на неопределенный срок. Жителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.
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