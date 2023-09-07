Воткнул нож в шею: ижевчанин попытался зарезать водителя такси

Ранее мужчина уже был судим за покушение на убийство водителя такси. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

27-летнего жителя Ижевска подозревают в покушении на убийство таксиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, ночью 28 августа пьяный обвиняемый приехал на такси в Завьяловский район в СНТ «Загородный». После остановки авто мужчина ударил водителя ножом в шею. На помощь потерпевшему бросились очевидцы, они стали удерживать обвиняемого, мешая ему нанести вред таксисту. Благодаря свидетелям мужчине удалось спастись и уехать с места происшествия. Врачи оказали ему необходимую помощь, и он остался жив.

Ведется расследование по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В ведомстве отмечается, что ранее мужчина уже был судим за покушение на убийство водителя такси.

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