Реализуем в ближайшее время: глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков рассказал о проектах по благоустройству города

Дмитрий Чистяков встретился со своим конкурентом на пост главы Ижевска Александром Бадицей. Фото: @d_a_chistyakov

Новоиспеченный мэр Ижевска Дмитрий Чистяков встретился со своим конкурентом на пост градоначальника, председателем Общественной палаты города Александром Бадицей. Об этом политик сообщил на своей странице ВКонтакте.

На встрече были подняты вопросы развития столицы Удмуртии, в том числе проекты, которые Бадица предлагал реализовать в рамках своей программы в конкурсе на должность главы. Так, в ближайшее время планируется реанимировать проект «Зеленый код», который ранее был разработан в Общественной палате.

«Важно продолжить паспортизацию зеленых насаждений города и создать единые стандарты для озеленения городских территорий», – отметил градоначальник.

Также мэр планирует заняться развитием дворового спорта. Для этого будет составлен «светофор по состоянию всех дворовых площадок», а также план по их обновлению.

Третьим пунктом в повестке встречи было создание оператора грантовой деятельности.

«В год наши активисты генерируют проектов на 119 млн рублей – это привлеченные из различных источников средства, которые позволяют экономить городской бюджет. Можем больше, но потенциальным грантополучателям нужно помочь методически. В ближайшее время решим – куда приземлить такой грантовый центр, чтобы его специалисты сопровождали прежде всего наши муниципальные учреждения в написании проектов», – заключил Чистяков.

Напомним, 5 сентября депутаты Гордумы избрали на пост главы Ижевска Дмитрия Чистякова. О том, как проходили выборы «Комсомолка» рассказала здесь.

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