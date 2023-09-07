Продажу алкоголя запретят в Удмуртии 11 сентября

Ограничения на продажу алкоголя введут с 10:00 до 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 сентября в честь празднования Всероссийского Дня трезвости в Удмуртии введут запрет на продажу алкоголя. Об этом ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

Ограничения введут с 10:00 до 22:00. В целях обеспечения соблюдения законодательства Минпромторг и МВД Удмуртии будут контролировать продажу алкоголя в торговых точках региона. Сообщить о нарушителях можно либо на адрес электронной почты mail@mpt.udmr.ru, либо по телефонам 8(3412) 222-691, 222-693.

Власти отмечают, что запрет вводят «с целью борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни».

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