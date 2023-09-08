За убитого лося осудили жителя Удмуртии

Фото: prok.ru

Жителя Игринского района Удмуртии осудили за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

У мужчины не было разрешения на охоту. Но, несмотря на это, в январе 2023 года он убил взрослого лося из гладкоствольного карабина. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по статье «незаконная охота с причинением крупного ущерба». Ему назначили 1 год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также с горе-охотника взыскали сумму причиненного материального ущерба.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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