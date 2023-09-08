Электрическая подстанция загорелась в Удмуртии в ночь на 8 сентября

О пострадавших не сообщается Фото: Архив КП

8 сентября в 2:15 в селе Ягул Завьяловского района загорелась подстанция. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Очевидцы заметили дым, который шел от электроустановки и сообщили об этом в экстренную службу. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электрооборудования в подстанции. В результате общая площадь возгорания составила 1 кв.м. Пламя повредило автоматы и электрические кабели. Отмечается, что за минувшие дежурные сутки в Удмуртии произошел всего один пожар.

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