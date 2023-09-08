Премьера фильма «Барби» в Ижевске 9 сентября не состоится

Фильм возможно покажут в кинотеатрах Удмуртии 14 сентября. Фото: кадр из фильма

В Удмуртии приостановили продажу билетов на фильм «Барби», а премьеру блокбастера перенесли на 14 сентября. Об этом сообщает «Ъ – Удмуртия» со ссылкой на сотрудника кинотеатра «Алмаз Синема Матрица».

«Пока что продажи на «Барби» временно приостановлены, скорее всего они возобновятся с 14 сентября, потому что нигде его не показывают. Почему приостановлены не можем знать, мы не кинопрокатчики», – объясняет источник.

Отметим, что блокбастер вышел в мировой прокат еще в июле, сейчас картина является самым кассовым фильмом 2023 года. После премьеры соцсети буквально поразила «розовая эпидемия». Ранее «Комсомолка» рассказывала, где в Ижевске можно найти розовые локации для того, чтобы сделать яркие фото и присоединиться к интернет тренду.

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