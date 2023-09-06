Ижевск готов к отопительному сезону на 90%

До 15 сентября все выявленные в системе теплоснабжения домов в Ижевске недочеты исправят Фото: Диля Ахмадишина

На 8 сентября Ижевск подготовился к грядущему отопительному сезону на 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, ссылаясь на данные и.о. замглавы ведомства по ЖКХ и строительству Владимира Гуляева.

8 сентября заканчивается оценка готовности многоэтажек города к приему теплоносителя. Выявленные комиссией замечания должны будут устранить до 15 сентября. Отмечается, что власти ежедневно встречаются с УК и ТСЖ, которые не укладываются в обозначенные сроки.

«Готовность к работе в зимних условиях – серьезное лицензионное требование для управляющих организаций. Необходимо не только провести промывку и опрессовку внутридомовых систем отопления, но и проверить исправность приборов учета. В домах, где отсутствуют приборы учета тепловой энергии, установить их при технической возможности», – отмечают в руководстве города.

Напомним, что с 2022 года Ижевск перешел на новую систему оплаты отопления. Сейчас начисления горожанам производятся по факту, т.е. летом за подачу тепла ижевчане не платят совсем, а во время отопительного сезона – за фактически потребленное тепло или в случае, если приборов учета в доме нет, по нормативу.

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