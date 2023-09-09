Четыре фильма покажут на большом экране в парке Кирова в Ижевске 9 сентября

Желающие смогут насладиться 4 фильмами. Фото: @fanzona_izh
9 сентября в фан-зоне в парке Кирова в Ижевске для горожан пройдет показ 4 мультфильмов и семейных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба парков столицы Удмуртии.
Так, на большом экране под открытым небом горожане смогут насладиться следующими картинами:
13:40 – «Мой волк» (6+)
15:20 – «Коати. Легенда джунглей» (6+)
17:05 – «Неисправимый Рон» (6+)
19:15 – «Круэлла» (12+).
Отметим, что в грядущие выходные ожидается небольшое потепление. В субботу температура воздуха прогреется до +20°С.
Напомним, что 9 сентября в кинотеатрах также должна была пройти премьера блокбастера «Барби». Однако сейчас продажи билетов на фильм прекратились, а показ перенесли на 14 сентября.
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