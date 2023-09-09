Погода в Ижевске на день: 9 сентября ожидается усиление ветра и тепло

Ожидается теплый день
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 9 сентября. Надеемся, вы бодро начнете это утро. А КП расскажет, какая ожидается погода.
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха поднимется до +19…+21 градуса. Небо облачное, местами пройдут небольшие дожди. Ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 15–17 м/с.
Погода в выходные окажется теплой.
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