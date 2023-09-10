Фестиваль Дружбы Индии и России пройдет в Ижевске. Фото: предоставлено организаторами

16 и 17 сентября в Ижевске пройдет Фестиваль Дружбы Индии и России. Он проводится в столице уже во второй раз.

Проект «Классика Индии на родине Чайковского» стал победителем в грантовом конкурсе Президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

«Индийская земля родила поэта, музыканта, художника, общественного деятеля, первого не европейца, удостоенного Нобелевской премии по литературе – Рабиндраната Тагора. А наша удмуртская земля явила миру Петра Ильича Чайковского. И удивительно, но два гения Индии и России родились в один день – 7 мая с разницей 21 год!», – подчеркивают организаторы концерта.

Программа фестиваля обещает быть весьма насыщенной. Зрителям представят лучшие образцы традиционной удмуртской, русской и индийской классической музыки.

В концертной программе примут участие музыканты от посольства Индия в Москве, профессиональные коллективы Удмуртии – Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца УР «Танок», Муниципальный камерный хор им. П. И. Чайковского.

Также выступят творческий союз «Индиго», студия индийского танца «Нандини», театр балета Оксаны Батуевой «Театральный сезон», творческий коллектив исполнителей на удмуртском крезе «Мелодии небесной росы» и др.

В рамках фестиваля пройдет серия мастер-классов, ярмарка, флэшмоб.

На фестиваль приглашаются все желающие: участие бесплатное. Гостей ждут 16 и 17 сентября в здании Республиканского музыкального колледжа, ул. Ломоносова, 5Б.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.

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