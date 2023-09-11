Все 15 избранных депутатов в Удмуртии принадлежат к партии «Единая Россия»

Всего участие в голосовании приняли 10 868 избирателей Фото: Амир Закиров

Избирательная комиссия Удмуртии утвердила результаты дополнительных и повторных выборов депутатов муниципалитетов в республике. Как сообщает пресс-служба госоргана, все избранные чиновники были выдвинуты партией «Единая Россия».

Так, в Устиновском районе Ижевска депутатом избран Михаил Почепцов, набравший 44,31% голосов избирателей. В Сарапуле депутатские мандаты замещены Николаем Глуховым и Кириллом Улановым, которые набрали 67,85% и 68,89% голосов избирателей соответственно. В Можге избиратели выбрали Анну Кузнецову, за нее проголосовали 65,75% человек.

В Балезинском районе на пост чиновника были избраны сразу три человека: Мадына Васильева (56,58% голосов избирателей), Раиса Касимова (71,29%) и Сергей Князев (62,23%). В Алнашском районе в качестве депутата местные жители выбрали Александра Крылова (91,49%), в Глазовском – Ильшата Касимова (83,78%), в Кезском – Наталью Вихареву (87,22%) и в Сюмсинском районе – Андрея Дробинина (71,62%).

Выборы прошли и в Киясовском районе, здесь мандат чиновника выдали Ирине Самаровой (75% голосов избирателей) и Лидии Щекиной (50,51%). В Увинском и Шарсконском районах на пост чиновников избрали Александра Вахрушева (80,62%) и Ирину Прохорову (74,55%) соответственно.

Всего участие в голосовании приняли 10 868 человек, что составляет 22,51%.

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