Пострадавшим от урагана жителям деревни в Удмуртии выплатили материальную помощь

Администрация одобрила 58 заявлений на выплату материальной помощи. Фото: Марина Орехова

Два месяца назад, 12 июля, на Удмуртию обрушился ураган с градом и ливнями. От разбушевавшейся погоды пострадала и деревня Подшивалово в Завьяловском районе, – сильный ветер снес крыши домов, а также надворные постройки и теплицы.

Администрация муниципалитета обязалась помочь пострадавшим и вот, наконец, выполнила свое обещание. 20 тысяч рублей материальной поддержки получили те местные жители, у которых кровля дома пострадала полностью, а 10 тысяч рублей – те, у кого крыша пострадала лишь частично.

Однако выплаты получили не все. Исключениями стали те собственники, на чьих хозяйствах пострадали только надворные постройки, а также те, кто не был прописан в пострадавшем доме. Таким образом, администрация одобрила 58 заявлений на матпомощь.

Отмечается, что за минувшие два месяца большинство владельцев восстановили свои дома и постройки самостоятельно. Дело это оказалось не из дешевых. По словам одного из местных жителей, ремонт одной из пострадавших построек обошелся ему в 200 тысяч рублей.

Также продолжается и ремонт второго корпуса школы. Местные жители готовы активно включиться в процесс, чтобы восстановление учебного заведения закончилось побыстрее.

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