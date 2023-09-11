Администрацию Ижевска через суд обязали отремонтировать опасный школьный стадион

Стадион в школе не соответствует требованиям законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Фото: @school76izh

Администрацию Ижевска и руководство школы №76 через суд обязали отремонтировать стадион на территории учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Подпорная конструкция земляной насыпи стадиона в школе находится в «опасном для жизни и здоровья детей состоянии». Некоторые детали в подпорной стене наклонены, что может привести к потере устойчивости объекта и его обрушению. Такое нарушение угрожает безопасности детей, которые обучаются в учебном заведении.

Ранее прокурор района вынес директору школы и главе города представления, однако нарушения так и не были устранены. Тогда страж порядка обратился в суд, где его требования одобрили в полном объеме. Сейчас ремонт стадиона находится на контроле прокуратуры района.

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