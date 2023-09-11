Владимир Путин присвоил Воткинску звание «Город трудовой доблести»

Почетное звание присвоили еще 9 городам. Фото: @a.brechalov

11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Воткинску почетного звания «Город трудовой доблести». Этот документ был опубликован на официальном сайте президента.

Напомним, что инициатива о присвоении Воткинску этого звания была высказана на заседании Российского организационного комитета «Победа» представителями партии «Единая Россия». В 2022 году данное предложение также поддержали более 125 тысяч человек.

Звание присвоили городу за значительный вклад жителей в достижении Великой Победы. Ранее глава Воткинска Алексей Заметаев отмечал, что во времена ВОВ жители города обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции. В цехах работали не только взрослые, но и дети.

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