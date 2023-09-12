Суд Удмуртии оштрафовал «Яндекс» и медорганизацию за незаконную рекламу нарколога

Это уже не первое судебное разбирательство по этому делу. Фото: elements.envato.com

В Удмуртии за незаконную рекламу услуг нарколога оштрафовали «Яндекс» и организацию «Медлайт». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по региону.

В поисковой системе жителям городов Ижевск, Сарапул и Воткинск высвечивалась реклама с предложением услуг врача-нарколога с выездом на дом. При этом лицензия организации позволяла ей работать только на территории Воронежа.

«Закон о рекламе запрещает распространять рекламу товара (услуг), на производство и реализацию которых требуется получение лицензии, а поскольку у «Медлайт» не было лицензии на оказание медицинских услуг в Ижевске, Сарапуле и в Воткинске, то и приехать на вызов на законных основаниях никто не мог», – объяснили специалисты.

«Яндекс» и ООО «Медлайт» привлекли к административной ответственности, законность этого решения было подтверждено семнадцатым арбитражным апелляционным судом.

Напомним, ранее «Яндекс» оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу этой организации жителям Удмуртии.

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