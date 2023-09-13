Первый школьный Кванториум открыли в лицее в Сарапуле

В пространстве для школьников построили 5 учебных аудиторий и цифровые лаборатории. Фото: @a.brechalov

В лицее №18 в Сарапуле открыли первый в республике школьный Кванториум. Об этом в соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Для детей подготовили 5 аудиторий и цифровые лаборатории по химии, физике, нейротехнологии и т.д. Также было закуплено оборудование, в том числе микроскопы, ноутбуки, интерактивные панели, 3D-принтеры и фрезерные станки.

Заниматься на площадке будут не только лицеисты, но и ученики других школ. Для них занятия и мастер-классы будут проходить во второй половине дня.

Напомним, строительство площадки прошло в рамках нацпроекта «Образование». На закупку оборудования была выделена федеральная субсидия в размере 21,3 млн рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

ФАС Удмуртии возбудила дело о торгах, где цена за нефтяной участок подорожала в тысячу раз

Трагически погиб хоккеист из Ижевска Андрей Федотов

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ижевском выросло до 6 человек