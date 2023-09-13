Движение на участке улицы Репина в Ижевске закроют 16 и 17 сентября

Схема ограничения движения транспорта. Фото: ПАО «Т Плюс»

Движение транспорта перекроют на участке улицы Репина в районе дома №35 к1 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения введут в период с 07:00 16 сентября до 12:00 17 сентября. Сквозной проезд на отрезке между улицами Тимирязева и Грибоедова перекроют из-за строительства новой теплотрассы. На время проведения работ на участке установят предупреждающие дорожные знаки и ограждения, которые будут светиться в темноте.

Жителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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