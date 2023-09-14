Фильм «Барби» 2023 в Ижевске: где посмотреть долгожданную премьеру

Фильм показывают в 5 кинотеатрах города. Фото: скриншот из фильма

14 сентября на экранах кинотеатров Ижевска покажут премьеру долгожданного блокбастера «Барби» (18+). Рассказываем, где можно посмотреть фильм и сколько стоят билеты.

В каких кинотеатрах в Ижевске можно посмотреть «Барби»

– Кинотеатр «Россия» (К. Маркса, 242), билеты: 170-250 рублей

– «Империя Грез» в ТРЦ «Сигма» (Широкий переулок, 53), билеты: 350 рублей

– «Алмаз Синема Матрица» в молле «Матрица» (Баранова, 87), билеты: 320 рублей

– «Алмаз Синема Роликс» в ТЦ «Столица» (Автозаводская, 3А), билеты: 320 рублей

– Киномакс в ТРЦ «Талисман» (Холмогорова, 11), билеты: 350 рублей.

Напомним, фильм должны были выпустить в российский прокат 9 сентября, но по неизвестной причине показ перенесли. Отметим, что премьера блокбастера прошла еще в июле, сейчас картина является самым кассовым фильмом 2023 года.

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