15 сентября в Ижевске стартует отопительный сезон

Батареи включат еще не скоро Фото: Мария Бакланова

Отопительный период в Ижевске начнется уже 15 сентября. Об этом сообщает мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Но все же стоит отметить, что начало сезона не означает подачу тепла в дома города.

«По правилам отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней держится ниже 8°C», – пояснил градоначальник.

Отметим, что похолодания в ближайшие дни не ожидается. Воздух будут стабильно прогреваться до отметки в +20°С до выходных.

Напомним, ранее «КП–Ижевск» рассказывала, когда батареи потеплеют в детских садах и школах, а также можно ли включить отопление раньше указанного срока.

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