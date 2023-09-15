15 сентября в Ижевске стартует отопительный сезон

Батареи включат еще не скоро
Фото: Мария Бакланова
Отопительный период в Ижевске начнется уже 15 сентября. Об этом сообщает мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков.
Но все же стоит отметить, что начало сезона не означает подачу тепла в дома города.
«По правилам отопление включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней держится ниже 8°C», – пояснил градоначальник.
Отметим, что похолодания в ближайшие дни не ожидается. Воздух будут стабильно прогреваться до отметки в +20°С до выходных.
Напомним, ранее «КП–Ижевск» рассказывала, когда батареи потеплеют в детских садах и школах, а также можно ли включить отопление раньше указанного срока.
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