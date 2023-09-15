Движение на набережной и около нее перекроют в Ижевске 16 сентября

Фото: архив КП

В столице Удмуртии 16 сентября перекроют движение по нескольким улицам. Решение городской администрации связано с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации».

Итак, с 08:30 до 16:00 транспорт не сможет проехать по следующим участкам:

- Набережная Зодчего Дудина – от проезда им. Дерябина до ул. Береговой;

- Набережная Белобородова – от ул. Телегина до пр. Дерябина;

- проезд Дерябина – от набережной Белобородова до ул. Милиционной;

- ул. Милиционная – от пр. Дерябина до ул. Бородина;

- ул. Ленина – от ул. Свердлова до пр. Дерябина.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что движение перекроют и на участке улицы Репина. Там будут строить новую теплотрассу.

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