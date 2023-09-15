Погода в Ижевске на день: 15 сентября ожидается потепление до +22 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Даем прогноз погоды на 15 сентября. Утром местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +20…+22°С. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ограничения по пользованию электросамокатами введут в Ижевске

Нужно ли оплачивать проезд в транспорте Ижевска за первоклассника

Отопление в Ижевске 2023: когда дадут и почему тепло доходит не сразу