Вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Удмуртию в октябре

Ежедневно в Удмуртии регистрирует 20-25 заразившихся коронавирусом Фото: Мария Бакланова

В октябре 2023 в Удмуртию должна поступить партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, планируется привить около 26 тысяч местных жителей.

По словам врачей, на данный момент ситуация по заболеваемости ковидом в республике остается «стабильной», ежедневно регистрируется около 20-25 заразившихся.

«На амбулаторном лечении находится 222 человека с заболеванием в легкой или средней степени тяжести, 7 человек - на стационарном лечении. В целом ситуация стабильная и контролируемая», – рассказала замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

В то же время в Удмуртии наблюдается сезонное увеличение пациентов с ОРВИ. Напомним, за минувшую неделю показатель по заболеваемости вырос почти на 25%.

«Чаще всего это респираторные вирусы, характерные для начала эпидсезона. За прошедшую неделю было проведено более 1300 лабораторных тестов, случаев гриппа не выявлено», – отметила Петренко.

Отметим, что с 1 сентября в регионе началась прививочная кампания против гриппа, планируется привить 60% населения. На данный момент прививки поставили уже 67 844 жителя Удмуртии, в том числе 16 696.

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