Прощальная партия: Дилеры «АвтоВАЗа» выставили последние «Лады» ижевской сборки

Последние ижевские «Весты» доступны в двух цветах: «Сердолик» и «Марс». Фото: https://t.me/rcinews

Официальные дилеры Lada выставили на продажу последнюю партию автомобилей модели Vesta NG, которые собрали в Ижевске. Об этом сообщает телеграм-канал Russian Car Industry.

Собранных в августе 2022 года машин версии Cross осталось всего 240 штук. Доступны они в двух цветах: «Сердолик» и «Марс».

Основными отличиями ижевских «Вест» являются:

– LED противотуманные фары

– Камера заднего вида

– Безальтернативный 16-клапанник ВАЗ-21129 (1.6 литра и 106 л.с.)

– Климат-контроль от Renault Arkana

– Дистанционный пуск двигателя

– Передние электростеклоподъемники с режимом AUTO

– Кнопки обогрева передних сидений, расположенные на передней панели

– Обогрев задних сидений

– ABS Bosch.

Напомним, с весны 2023 года сборку автомобилей модели Vesta NG производят в Тольятти. Ранее производство находилось в Ижевске, но в 2022 году президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объявил о запуске в Удмуртии производства «Ларгусов». Презентация прототипа электрокара прошла в декабре. Отметим, что автоэксперт Сергей Цыганов связал перенос производства «Ларгуса» в Ижевск с недостатком персонала.

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