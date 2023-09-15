Пропал 6 сентября: мужчину в синей футболке и черных штанах ищут в Ижевске

Сметанин Дмитрий Викторович. Фото: @lizaalertsaratov

В Ижевске ведутся поиски 47-летнего Дмитрия Сметанина из города Хвалынск в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал еще 6 сентября. Примерный рост Дмитрия 166 см, волосы русые, а глаза серые. На момент пропажи он был одет в синюю футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Если вам известно, где может находиться Дмитрий, просим сообщить по телефону горячей линии поисковиков: 8 800 700-54-52 или в полицию по номеру: 112. Отмечается, что специалистам требуется помощь добровольцев.

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