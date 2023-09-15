ТРК «Столица» в Ижевске перепрофилируют под научно-производственную площадку

Перемены связаны со сменой собственника Фото: Диля Ахмадишина

ТРК «Столица» в Ижевске закроют и перепрофилируют под научно-производственный центр. Об этом ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Перемены связаны со сменой собственника. Министр отметил, что закрытие ТРК ни в коем случае «не побеспокоит» горожан.

«Ижевск обеспечен торговыми площадями в три с половиной раза больше от норматива. Рядом расположены другие торговые центры. Смена вида деятельности на научно-производственную полностью соответствует проводимой Минпромторгом Удмуртии политике, а также еще раз подтверждает статус Ижевска, как города трудовой доблести», – сказал политик.

Отметим, что информация о закрытии ТРК появилась в соцсетях 14 сентября. Согласно этим данным, у арендодателей есть ровно месяц для того, чтобы покинуть помещение.

Фото: @iggs18

Напомним, ранее в Ижевске закрылся ТЦ «Италмас». Новый собственник также перепрофилировал площадку под научно-исследовательский центр.

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