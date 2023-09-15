Туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается 16 сентября в Удмуртии

Туман будет не во всех муниципалитетах региона. Фото: МЧС Удмуртии

16 сентября местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на данные республиканских синоптиков.

Отметим, что в такую погоду особенно важно соблюдать меры безопасности на дороге. Водителям стоит включить фары и не подъезжать слишком близко к другим автомобилям, а также избегать резких маневров. А пешеходам нужно носить яркую одежду или иметь на ней светоотражающие элементы.

Отметим, что резких похолоданий на данный момент не ожидается. В эти выходные температура продолжит оставаться на отметке в районе +20°С.

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