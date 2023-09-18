О причинах изменения Генплана рассказали в мэрии Ижевска

Цена Генплана 20 млн рублей Фото: Мария Бакланова

С помощью нового Генплана власти Ижевска собираются исправить ряд проблем в городе. Об этом заявил и.о. замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Владимир Гуляев.

Напомним, ранее в столице Удмуртии объявили конкурс на разработку нового Генерального плана. Начальная цена – 20 млн рублей.

«Новый Генплан будет подготовлен на основе стратегии пространственного развития Ижевска. При разработке стратегии была проведена большая работа по анализу существующих проблем и определению направлений развития», – сообщил Гуляев.

Подрядчику предстоит решить проблемы с транспортной инфраструктурой, а также заняться особо охраняемыми природными территориями и строительством соцобъектов рядом с новыми ЖК. Внести изменения в Генплан решила рабочая группа при Минстрое Удмуртии.

Кроме Генплана изменят и правила пользования землей и застройки города, а также программу развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур Ижевска.

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