Депутат Госдумы от Удмуртии Гарин рассказал об изменениях в ПДД для самокатчиков

Госдума инициирует новые штрафы и правила для электросамокатчиков в начале октября. Фото: @oleg.garin

Осенью в Госдуму внесут законопроект, который определит новые правонарушения и штрафы для пользователей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин прокомментировал нововведения.

«Сейчас идет широкое обсуждение дополнительных мер по обеспечению безопасности всех участников движения. Мы в Госдуме, безусловно, тоже будем плотно заниматься этим вопросом, в первую очередь транспортный комитет, в состав которого я вхожу. Обязательно привлечем к обсуждению не только экспертов, но и общественность», – отметил Гарин.

В систему наказаний за нарушения ПДД планируется ввести:

– штраф от 800 до 5 000 рублей за превышение ограничения скорости

– штраф в размере 2 000 рублей за езду на одном самокате двух и более человек

– штраф не ниже 2 000 рублей за создание помех при движении пешеходов.

Также власти планируют ввести ограничение по скорости самокатов до 10 км/ч в общественных местах и на тротуарах. Кроме того, будут решены проблемы с вопросами страхования потерпевших при столкновения с СИМ, системой мониторинга за соблюдением требований законодательства и передачу данных полиции о владельцах, скорости и местонахождении электросамокатов.

Напомним, 13 сентября в Ижевске прошли слушания, на которых решались изменения в правилах размещения и пользования электросамокатами.

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