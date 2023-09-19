Вирусолог рассказал жителям Удмуртии, как защититься от коронавируса «Пирола»

Уровень заболеваемости населения будет расти из-за сезона ОРВИ Фото: Мария Бакланова

Вирусолог Виталий Зверев рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола» и мерах профилактики заболеваемости. Об этом сообщает RT.

«Я только что вернулся из Китая, где проходил форум, посвященный ковиду. Там говорили в том числе про вариант «Пирола». Ученые не рассматривают «пиролу» в качестве возможной причины новой волны «омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть», – объяснил Зверев.

По словам врача, если человек уже переболел «Омикроном», то вирус «Пирола» им не грозит из-за выработавшего иммунитета. Однако эксперт уверен, что уровень заболеваемости населения все равно будет расти, и причина этому сезон ОРВИ.

Для того, чтобы избежать заражения нужно носить маску в общественных местах и следить за своим организмом: наладьте режим сна и питания, а также разберитесь с уже имеющимися заболеваниями.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд допмутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона» и является более заразным.

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